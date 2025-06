Tiroler Tormanntalent Zawieschitzky stand bei Salzburgs Premierenerfolg im Fokus

Cincinnati (Ohio) – Erster Sieg im ersten Spiel, Tabellenführung und eine Siegprämie in Höhe von 2 Millionen Dollar – viel besser hätte die Premiere von Österreichs Vizemeister Salzburg bei der Fußball-Club-WM in den USA nicht verlaufen können. Auch eine lange Gewitterunterbrechung konnte den 2:1-Sieg der Elf von Trainer Thomas Letsch über CF Pachuca nicht verhindern. Zum Drüberstreuen zeigte der 18-jährige Keeper Christian Zawieschitzky bei seinem Salzburg-Debüt eine starke Leistung.

„Ich bin sehr erleichtert, weil ich mir doch ein paar Gedanken vor dem Spiel gemacht habe. Ich bin dankbar, wie das Spiel geendet ist, auch wenn ich ein Tor gekriegt habe. Aber die Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben“, meinte das Torhütertalent aus Kundl nach dem gelungenen Auftakt gegen die Mexikaner. „Christian hat ein super Spiel gemacht. Er hat uns in der ersten Halbzeit in verschiedenen Situationen im Spiel gehalten. Das ist auch sein Job als Torhüter, aber er war immer da, wenn es gebrannt hat. Der Junge ist 18 Jahre alt, hat heute sein erstes Pflichtspiel gemacht für Salzburg und das hier bei der Club-WM. Also Hut ab vor der Leistung“, lobte Letsch im DAZN-Interview.