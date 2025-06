Betrugsmasche statt Treue-Geschenk: Tiroler verlor mehr als 1000 Euro

Einen vierstelligen Betrag hat ein Tiroler am Mittwoch an Internetbetrüger verloren, berichtet die Polizei. Der 48-Jährige erhielt am Abend eine SMS – vermeintlich von seinem Mobilfunkanbieter. Darin hieß es, Treuepunkte würden verfallen und der Mann könne sich ein Geschenk aussuchen.