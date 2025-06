Nach schwerer Verletzung: ÖSV-Speed-Spezialistin zieht die ersten Schwünge

Während am Feiertag viele unter den frühsommerlichen Temperaturen schwitzen, fieberte eine Skifahrerin am kühlen Gletscher ihrem Comeback entgegen. Emily Schöpf, die sich im vergangenen Herbst beim Trainingslager in Südamerika nach einem unspektakulären Sturz schwer verletzte (Kreuzband- und Außenmeniskusriss im linken Knie), zog ihre ersten Schwünge auf Schnee.