Donauinselfest mit breitem Musikprogramm bei Sommerwetter

Bei angenehm-sommerlichen Temperaturen und unter blauem Himmel ist am Freitag das Donauinselfest in seine 42. Ausgabe gestartet. Im Lauf des Tages füllte sich das Areal schnell. Auf der Hauptbühne dominierten am frühen Abend Indie-Pop und Rap das Geschehen. Schon zu früherer Stunde stattete ein Tross aus roter Politprominenz dem Partyareal einen Besuch ab.

Als eines der ersten Highlights auf der großen Festbühne gab es bei perfektem Sommerwetter feinen Indie-Pop zu hören. Avec spielte ein kurzes, aber dichtes Set und bezauberte mit eingängigen Melodien und ihrer einnehmenden Stimme. Hits wie "Under Water", "Home" und das berührende "Granny", mit dem die Karriere der oberösterreichischen Singer-Songwriterin vor zehn Jahren so richtig in Schwung gekommen war, durften ebenso wenig fehlen wie frisches Material - etwa "Real Love" aus dem erst Anfang 2025 erschienenen selbstbetitelten Album.

Musikalisches Kontrastprogramm lieferte danach Symba: Der Berliner mit kamerunischen Wurzeln, der erst vor zwei Monaten mit seiner aktuellen "Liebe & Hass"-Tour im Wiener Flex Station gemacht hatte, schmetterte mit dröhnendem Bass unterlegten Rap in die Menge und sorgte damit erstmals an diesem Abend für regen Zulauf zur Mainstage. Als originellen Eyecatcher postierte er eine überdimensionale goldene Krone in der Mitte, die zugleich als DJ-Kanzel diente.

Da hatten die SPÖ-Kapazunder ihren Besuch auf dem 4,5 Kilometer langen Partyareal schon längst absolviert. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) posierte am frühen Nachmittag gemeinsam mit den sozialdemokratischen Mitgliedern der Stadtregierung vor zig Kameras und Handys. Und er begrüßte wie schon im Vorjahr den Bundesparteichef Andreas Babler als Gast. Eine gemeinsame Runde drehte das Duo allerdings diesmal nicht - man suchte sich getrennt seinen Weg über die Arbeitsinsel am unteren Ende des Festareals. Der Vizekanzler genehmigte sich bei der Berufsrettung Bier und Gulasch, der Rathauschef versuchte sich einstweilen im Ballwerfen beim Stand der Wiener Netze.

"Ich war bisher auf allen 42 Festen", versicherte Ludwig im Gespräch mit Journalisten: "Eigentlich waren es 43, weil ich auch bei der Nullnummer dabei war", die damals noch als "kleines Familienfest am Parkplatz bei der Floridsdorfer Brücke" stattgefunden habe. Und der Rathauschef bekundete, sich den Auftritt von No Angels am Samstag "natürlich" anschauen zu wollen. Die Girlband spielt am frühen Abend auf der Festbühne.

Beschlossen wird der heutige Auftaktabend dort mit den Wiener Symphonikern unter Christian Kolonovits und Camo & Krooked, die den Melodien von Johann Strauss ein Drum'n'Bass-Kleid verpassen werden. Davor ist - kurz vor 22 Uhr - noch ein Lichtermeer für die Opfer des Grazer Amoklaufs vor allen 16 Bühnen geplant.

Auch abseits der Hauptbühne war das Programm bunt wie immer. Derber Rock von Steel Panther, Volkstümliches von den Nockis, Wienerischer Schlager von Jazz Gitti, türkischer Sound von EsRap oder modern interpretierte Volksmusik von Anna Buchegger spiegelten das breite musikalische Angebot an Tag 1 wider.