Startschuss für das 42. Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest startet am Freitag in seine reguläre 42. Ausgabe. Bei Gratiseintritt sind bis Sonntag das Strauss-Crossover-Projekt von Camo & Krooked und den Wiener Symphonikern, Acts wie No Angels, Kim Wilde, Josh. und Out of Orda zu erleben. Auf anderen Stages treten etwa EsRap, Jazz Gitti, Conchita Wurst oder Kabarettist David Scheid auf. Am Freitag ist zudem kurz vor 22 Uhr vor allen Bühnen ein Lichtermeer für die Opfer des Amoklaufs von Graz geplant.