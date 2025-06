Schumann für Sozialhilfe-Reform "ohne soziale Kälte"

Sie habe "vollstes Verständnis, dass solche Fälle bei vielen Menschen Unmut und Ärger hervorrufen - übrigens auch bei den vielen Tausenden Syrern, Afghanen und Menschen anderer Nationalitäten, die einer Arbeit nachgehen und in Österreich Steuern zahlen", sagte Schumann zu dem medial diskutierten Beispiel einer syrischen Großfamilie mit elf Kindern, die in Summe auf Sozialleistungen von rund 9.000 Euro kam. "Wer arbeitet, sollte immer mehr haben als jemand, der von Sozialleistungen lebt - das ist ein Grundprinzip", betonte sie.

Hier sei auch wichtig zu betonen - weil es im öffentlichen Diskurs sehr oft zu kurz komme - dass 73 Prozent der Haushalte, die Sozialhilfe beziehen, sogenannte Aufstocker sind, bei denen das Arbeitseinkommen oder das Arbeitslosengeld bzw. die Notstandshilfe, Alimente, Krankengeld etc. nicht zum Bestreiten des Lebensunterhaltes ausreichen. "Da reden wir also auch von Tausenden Alleinerzieherinnen oder Pensionistinnen, die sonst in der Armut landen", so Schumann. Das könne man als Politik und als Gesellschaft nicht ernsthaft wollen. "Die Sozialhilfe gemeinsam mit anderen Leistungen war und ist das soziale Netz, das wir in Österreich spannen und gespannt halten müssen, weil es die Menschen brauchen."