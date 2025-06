Botafogo überrascht mit 1:0-Sieg über PSG

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat sich in seinem zweiten Gruppenspiel bei der Club-WM in Los Angeles überraschend dem brasilianischen Vertreter Botafogo 0:1 (0:1) beugen müssen. Der Sieger der Copa Libertadores hält nun bei sechs Punkten in Gruppe B, PSG bei drei. Stürmer Igor Jesus (36.), der vor einem Wechsel zu Nottingham Forest steht, traf mit einem abgefälschten Schuss unhaltbar für PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma. Es war bereits Jesus' zweites Turnier-Tor.