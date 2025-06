Paris Saint-Germain rutscht gegen Botafogo aus

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat sich in seinem zweiten Gruppenspiel bei der Club-WM in Los Angeles überraschend dem brasilianischen Vertreter Botafogo 0:1 (0:1) beugen müssen. Der Sieger der Copa Libertadores hält nun bei sechs Punkten in Gruppe B, PSG bei drei. Stürmer Igor Jesus (36.), der vor einem Wechsel zu Nottingham Forest steht, traf mit einem abgefälschten Schuss unhaltbar für PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma. Es war bereits Jesus' zweites Turnier-Tor.

Die Franzosen dominierten im Rose-Bowl-Stadion von Pasadena das Spielgeschehen, wurden aber selten zwingend. Die aggressiv auftretenden Südamerikaner verstrickten das Starensemble von PSG in unzählige Zweikämpfe und gewannen die meisten von ihnen. "Botafogo war die beste Defensivmannschaft, auf die wir in dieser Saison getroffen sind, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Sie waren hervorragend", sagte PSG-Trainer Luis Enrique, der anfänglich auf Rotation gesetzt hatte.