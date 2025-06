Der alpine Tourismus wird sich mit dem Klimawandel verändern

Nicht nur die renommierte Tiroler Gletscherforscherin Andrea Fischer hält in TT-Interviews immer wieder die Auswirkungen des Klimawandels im Alpenraum fest: „Der Mensch hat die Alpen zum großen Teil besiedelt und bebaut und das macht uns auch verwundbarer. Starkniederschläge und Massenbewegungen, wie sie in den vergangenen Jahren aufgetreten sind, machen die Auswirkungen des Klimawandels für uns deutlich spürbar.“

Fischer erklärt seit Jahren unermüdlich, dass unsere Region in 20 Jahren fast gletscherfrei sein wird und die Labilisierung des Permafrosts große Herausforderungen mit sich bringt. Zumindest in höheren Lagen oberhalb von 1800 bis 2000 Metern hält sie Wintersport in Zukunft noch für möglich (TT, April 2025). Denn: Trotz der globalen Erwärmung wird es auch in Zukunft immer wieder schneereiche Winter mit lang anhaltenden Kälteperioden geben. Genauso wie kühle oder verregnete Sommer.