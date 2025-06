Wohnen als politische Herausforderung: Soziale Sprengkraft in den vier Wänden

Wohnen wird zur größten politischen Herausforderung: sowohl gesellschaftlich als auch für die Entwicklung Tirols.

Leistbares Wohnen. Die Politik im Land gibt diese Richtung schon seit Jahrzehnten vor. In keinem Wahlkampf darf sie fehlen, nur die politischen Handlungsfelder sind bei lediglich zwölf Prozent siedelbarer Fläche mehr als beschränkt. Die finanziellen Voraussetzungen wären trotz der angespannten Situation in den öffentlichen Haushalten zwar gut, weil Tirol im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Wohnbauförderung nicht privatisiert hat. So fließen jährlich die vergebenen Darlehen etappenweise wieder an das Land zurück.

Doch die jüngst präsentierte Wohnbedarfsstudie des Instituts für Geographie der Universität Innsbruck hält Tirol den Spiegel vor: Was nützt es, wenn das Land wie im Vorjahr mit 386 Millionen Euro rund 18.700 Wohnungs- und Haussanierungen, 1777 Neubauten und 658 Wohnungskäufe finanziell unterstützt, aber die Kosten fürs Bauen sowie Grund und Boden davongaloppieren? Ein begrenztes Angebot, hohe Baukosten und eine steigende Nachfrage wegen des Bevölkerungswachstums, kleinere Haushaltsgrößen, veränderte Wohnbedürfnisse, Bedarf an Zweitwohnsitzen, Wohnungen als Investitionsobjekte sowie touristische Nutzung haben zu den starken Preissteigerungen geführt. Die Folge davon: Wohnungssuchende drängen vermehrt auf den Mietmarkt und in den gemeinnützigen Bereich, wie es in der Studie heißt.

Viel Leerstand und keine Hauptwohnsitze

Die Problemfelder definieren gleichzeitig den landespolitischen Handlungsbedarf. Bei nicht weniger als 100.000 Wohnungen liegt keine Hauptwohnsitzmeldung vor, 75.000 davon werden weder als Haupt- noch als Nebenwohnsitz ausgewiesen. Vor allem in den vergangenen zehn Jahren erfolgte eine bedenkliche Entwicklung. Um knapp 32 Prozent ist die Zahl der Wohnungen ohne Hauptwohnsitzmeldung tirolweit gestiegen. Investitions- und Spekulationstätigkeit sind wahrscheinlich eine wesentliche Ursache dafür, wie die Experten der Wohnbedarfsstudie vermuten.

Wird deshalb am Bedarf vorbeigebaut und der Immobilienmarkt künstlich aufgebläht? Schließlich treibt der frei finanzierte Wohnbau in den Ballungszentren die Grundstückspreise hinauf. In Innsbruck betragen die angemessenen Grundkosten der Wohnbauförderung ohnehin bereits 619 Euro pro Quadratmeter, die gemeinnützigen Wohnbauträger können bei Verkaufspreisen von durchschnittlich 1500 Euro trotzdem nicht mehr mithalten.

Politischer Balanceakt mit Eingriffen

Steuerlich will das Land alle Möglichkeiten ausschöpfen. Die Freizeitwohnsitzabgabe wird seit 2020 eingehoben, die Leerstandsabgabe wurde überarbeitet. Seit 2023 sind die Gemeinden verpflichtet, für leerstehende Wohnungen eine Abgabe einzuheben. Für eine 90 Quadratmeter große Wohnung in Innsbruck sind im Jahr maximal 2400 Euro fällig. Ab 2026 steigt die Abgabenhöhe, damit endlich ungenutzte Wohnungen mobilisiert werden, andererseits wird es Gemeinden anders als bisher freigestellt, die Steuer auch tatsächlich einzuheben. Noch bis 2028 soll auch eine Baulandabgabe eingeführt werden, um den brachliegenden Baulandüberhang von 3100 Hektar zu mobilisieren.

Rechtlich greift das Land mit Vorbehaltsflächen und damit ins Eigentum ein. Ein Grenzgang, der gerade in der Landeshauptstadt die Emotionen hochgehen lässt. Die Vorbehaltsflächen sollen es ermöglichen, bei mindestens 2500 m² großen, als Bauland gewidmeten, aber seit über 15 Jahren unbebauten Grundflächen in Privatbesitz 50 Prozent zu Wohnbauförderkonditionen zu erwerben.