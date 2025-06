Zurück in die Zukunft? Tirol und der Verkehr

Tirol will nicht länger als Durchzugsroute für den internationalen Schwer- und Urlauberverkehr dienen: ein Drama in vier Akten.

Die Verlagerung auf die Schiene steht auf dem Abstellgleis

Für rund 10,5 Milliarden Euro wird aktuell an der Realisierung des Brennerbasistunnels gewerkt. Der aktuelle Eröffnungstermin ist für das Jahr 2032 avisiert. Das Problem: Auch wenn dieser Termin zu halten ist, wird er die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene in Tirol kaum maßgeblich beeinflussen. Zumindest nicht, bis auch seine Zulaufstrecken in Betrieb sind. Und damit allen voran der Nordzulauf in Bayern.

Der aktuelle Trassenvorschlag zwischen München und Rosenheim steht vor dem Aus. Auch aufgrund anhaltender Widerstände aus der Bevölkerung, die in den betreffenden Ortschaften eine Tunnellösung anstelle eines oberirdischen Verlaufs einfordert. Innerösterreichisch wird nun auch der Brenner-Zulauf (Ausbau Kundl/Radfeld bis Kufstein) um zwei Jahre auf 2039 verschoben.

Wobei: Generell zieht es den Schwerverkehr seit Jahren weg von der Schiene. Aktuell werden nur noch 26 Prozent der durch Tirol transportierten Güter mittels Bahn verbracht. Dies liegt immer noch an der ungleich günstigeren Straße.

Der BBT soll 2032 eröffnet werden. Doch bei den Zulaufstrecken hakt es. © (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Mit Italiens Transit-Klage steht und fällt die Verkehrspolitik Der Europäische Gerichtshof wird das Urteil fällen. Ob es Tirol passt oder nicht. Die Frage wird nur sein: Hält der Tiroler Lkw-Fahrverbotskatalog, oder muss Tirol am Ende doch klein beigeben? Italien und dessen Verkehrsminister Matteo Salvini haben die Klage gegen Österreich und damit Tirol angestrengt. Sie zielt darauf ab, u. a. das Lkw-Nachtfahrverbot, aber auch die Blockabfertigung bei Kufstein zu Fall zu bringen. Die EU-Kommission ist Italien im Vorfeld als Streithelferin zur Seite gestanden. Hierzulande wird das als schlechtes Omen gewertet. Wann am EuGH das Verfahren eröffnet wird, ist noch unklar. Gerechnet werden kann damit ab Herbst. Ein Urteil ist dann binnen Jahresfrist möglich, heißt es. Unterliegt Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof, dürften auch die Tiroler Pläne für die Einführung eines digitalen und vollautomatischen Verkehrsmanagementsystems (Slot) am Brennerkorridor zunichte sein. Denn obwohl Slot mit Bayern und Südtirol bereits paktiert ist, braucht es dazu erst einen Staatsvertrag.

An der Infrastruktur scheiden sich die Einheimischen-Geister

Ohne Straßen kein Verkehr. Und ohne Baustellen weniger Stau. Was so einfach klingt, ist eine komplexe Gemengelage. Auch in Tirol. Gebaut werden soll in den kommenden Jahren an vielen neuen Verkehrswegen. Allen voran am Fernpass.

Das dortige Ausbaupaket der schwarz-roten Landesregierung sieht nicht nur die – notwendige – zweite Röhre für den Lermooser Tunnel, sondern eben auch den Fernpass-Scheiteltunnel vor. Um eine der Haupt-Staurouten durch Tirol zu entlasten. Das mehrere 100 Millionen Euro teure Projekt soll durch Maut gegenfinanziert werden. Einheimischen wird die Maut per lokalen Gutscheinen rückerstattet. Dennoch regt sich massiver Widerstand gegen die ­Landespläne.

Widerstand gibt es auch im Wipptal. Aktuell baut dort die Asfinag die Luegbrücke neu. Weitere Brückensanierungen und Neubauten sind bereits in Planung. Bis 2040 die Europabrücke an der Reihe sein soll. All das stellt die Bevölkerung vor eine Belastungsprobe. Weil die Ausweichwege nur begrenzt sind.

In Sachen Fernpass-Tunnel regt sich massiver Widerstand gegen die ­Landespläne. © Axel Springer