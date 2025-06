Kuriose Zustellorte und tierische Begegnungen: TT-Zusteller erzählen aus ihrem Alltag

Einer von ihnen ist Christian Wechner. Seit mehr als 20 Jahren stellt er Zeitungen und Magazine in Flirsch zu. „Wir haben gerade unser Haus gebaut, da konnte ich ein Nebeneinkommen gut gebrauchen“, erinnert er sich. Als dann in seinem Wohnort ein Zusteller gesucht wurde, hat er sich gemeldet. „Das frühe Aufstehen hat mir nie etwas ausgemacht.“

Um 3.30 Uhr fängt er mit der Zustellung an. „Während andere ins Fitness-Studio gehen und viel Geld bezahlen, habe ich meine Bewegung draußen umsonst. Und ich werd’ sogar dafür bezahlt“, sagt Wechner und lacht. Im Sommer ist er nämlich gern auch mal im Laufschritt auf seiner Runde unterwegs.

Die Begegnungen mit der Natur genießt er sehr. Und auch den Blick in den Sternenhimmel: „Wenn ich da hinaufschaue, atme ich zweimal durch und denk’ mir, wie schön wir es doch haben.“ Besonders in kalten, klaren Winternächten, wenn es vorher geschneit hat. „Wenn der Schnee knirscht und du der Erste bist, der Spuren zieht – das hat was.“

In der ganzen Zeit, in der er Zeitungen zustellt, ist er vielleicht dreimal hängen geblieben. „Aber ich habe immer jemanden getroffen, der geholfen hat.“ Den einen oder anderen Nachtschwärmer habe er schon schlafend im Schnee gefunden. „Die habe ich dann aufgeweckt.“

Ob beim Schneeräumen im Winter oder morgens an der Haustüre: Hin und wieder geht sich auch ein kleines Gespräch mit den AbonnentInnen aus. „Die Leute warten zum Teil schon auf uns, sie sind dankbar, dass wir ihnen so zuverlässig die Zeitung bringen. Und das freut uns wiederum sehr.“ Uns – das sind die Zusteller in Flirsch und Schnann. „Wir arbeiten schon sehr lang zusammen.“