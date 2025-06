Verpatzter Start von Straka in Travelers Championship

Österreichs Golfstar Sepp Straka hat einen Fehlstart in die Travelers Championship in Cromwell hingelegt. Der 32-Jährige spielte am Donnerstag beim letzten PGA-Signature-Event in dieser Saison eine 74er-Runde (4 über Par) und lag damit nur auf Rang 68 unter 71 Klassierten. Straka unterliefen zwei Doppel-Bogeys und drei Bogeys, demgegenüber standen nur drei Birdies. Das Turnier im TPC River Highlands gilt eigentlich als Ort der Birdie-Festivals.