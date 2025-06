Vorstandschefin Silvia Lieb im Interview über Meilensteine, Erfolge und die Zukunft der TT

Frau Lieb, vor 21 Jahren wurden Sie in den Vorstand der Moser Holding berufen, die Erfolgsgeschichte der TT trägt auch deutlich Ihre Handschrift. Was waren aus Ihrer Sicht seither die großen Meilensteine der TT?

Silvia Lieb: Eine wichtige Entscheidung war 2008 die Umstellung auf eine 7-Tages-Erscheinung, vorher ist die TT nur von Montag bis Samstag verlegt worden. Auch die Gründung der Tirol Logistik 2011 war so ein Meilenstein. Die morgendliche Zustellung von TT und Tiroler Krone wird seither gemeinsam organisiert, Effizienz und die Zustellqualität können laufend verbessert werden. Im Digitalbereich gab es laufend Meilensteine. Einen großen davon markiert der Start der Paywall 2021. Mit der Anzahl unserer Paid-Content-Abonnentinnen und -Abonnenten ist tt.com plus inzwischen an einsamer Spitze in Österreich.