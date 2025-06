22-Jährige bei Fahrradunfall in Innsbruck verletzt: Polizei sucht nach Zeugen

Nach Zeugen eines Unfalls sucht aktuell die Polizei in Innsbruck. Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr war eine 22-Jährige mit dem Fahrrad auf der Sepp-Grünbacher-Promenade unterwegs. Auf Höhe der An-der-Lan-Straße 22 kamen der Britin drei Männer auf Stadträdern entgegen. Einer davon streifte die Frau, dabei wurde sie am Arm verletzt.