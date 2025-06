„Die gesunde Zigarette“? Über die Vorteile und Gefahren von Vapes, Tabakerhitzern und Co.

Rauchen ist schädlich, so weit so klar. Wie unterscheiden sich aber die Gefahren von E-Zigaretten und Tabakerhitzern im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten? Sind die Risiken überhaupt schon abschätzbar? Gibt es so etwas wie das „geringste Übel“? Der Innsbrucker Lungenspezialist Bernhard Puchner klärt im „Gut zu wissen“-Podcast auf.