Mit Metallrohr und Messer attackiert: Konflikt zwischen vier Jugendlichen in Hall eskalierte

Am Abend des 10. Juni eskalierte ein Streit bei einer Bushaltestelle in Hall. Zwei Jugendliche wurden festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Hall in Tirol – Am 10. Juni, gegen 22.40 Uhr, kam es bei einer Bushaltestelle in Hall in Tirol zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 19-jährigen Österreicher, einem 18-jährigen Kroaten sowie einem 16-jährigen und einem 15-jährigen Syrer. Diese Situation eskalierte jedoch und führte zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung.