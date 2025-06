Falsche Angaben: Tiroler erschlichen sich hohe Summen an Sozialleistungen

Von zwei schweren Fällen von Sozialleistungsbetrug berichtet am Freitag die Tiroler Polizei. Ein 61-Jähriger erschlich sich einen hohen fünfstelligen Betrag an Schwerarbeiterpension, ein 56-Jähriger Familienbeihilfe in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags.