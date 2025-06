Segelflieger im Außerfern abgestürzt: 17-jähriger Pilot tödlich verletzt

Elmen – Am Fronleichnamstag kam der 17-jährige Pilot eines Segelflugzeugs im Außerfern ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Flieger am Schwellenkar in Elmen ab. Der junge Mann aus dem Oberallgäu war alleine geflogen, für ihn kam jede Hilfe zu spät.