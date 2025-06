Neu, praktisch, günstig: Citroën macht Elektromobilität massentauglich

Citroën hat bei seinem Kleinwagenmodell wieder auf traditionelle Werte gesetzt. Erhältlich als Turbobenziner und mit Elektroantrieb, überzeugt der neue C3 mit Raumfülle und Fahrkomfort. Der neue e-C3 präsentiert sich bereits ab 21.000 Euro als vollwertiges Elektroauto.

Citroën bereichert den Fahrzeugmarkt seit Jahrzehnten mit Konstruktionen, die in die Automobilgeschichte eingegangen sind. Neben der Kreation von Legenden, wie dem 2 CV, der DS, dem SM oder dem CX waren die Franzosen jedoch aber auch am Massenmarkt ziemlich erfolgreich. So verkauften sie seit 2002 allein von der Kleinwagenvariante C3 beeindruckende 5,7 Millionen Einheiten. Ein Erfolg, den es abzusichern galt. So präsentiert sich die Neuauflage des Viermeters von Grund auf neu konstruiert. Getreu der wiederbelebten Markenphilosophie standen diesmal auch hoher Gebrauchswert bei gleichzeitiger Preiswürdigkeit ganz vorne im Lastenheft der Konstrukteure. So präsentiert sich der neue C3 im Look eines kleinen SUV und präsentiert sich mit knapp 1,6 Meter Höhe und einer Bodenfreiheit von 16,3 Zentimetern als Alltagsheld, der vor Bordsteinkanten nicht zurückschreckt und durch eine erhöhte Sitzposition mit bester Übersicht glänzt.

Am Heck lehnt sich das C3-Design an ein SUV an. Auch die Bodenfreiheit passt. © Reinhard Fellner

Auch sonst führt die praktische Karosserieform zu Platzverhältnissen, die in dieser Klasse selten anzutreffen sind. Nach Kleinwagen fühlt sich der C3 jedenfalls nicht an, bis hin zu einem Koffer- und Laderaumvolumen von 310 bis 1200 Litern.

Erst in Fahrt, fällt der C3 mit einer markentypischen Eigenschaft auf, die ihm einen Superlativ im Segment einbringt: Er ist wohl der derzeit komfortabelste Kleinwagen überhaupt. Der Abrollkomfort des C3 setzt in dieser Klasse klar Maßstäbe. Mit dafür verantwortlich sind der lange Radstand und die Entscheidung der Franzosen, ihr spezielles „Advanced-Comfort-Federsystem“ nun auch serienmäßig in dieser Preisklasse einzusetzen. In besseren Ausstattungsvarianten nehmen die Passagiere zudem auf zusätzlich gepolsterten Sitzen Platz.

Dieses Wesen passt natürlich gut zu einem flüsterleisen Antrieb, wie ihn Citroën mit dem vollelektrischen e-C3 anbietet. Der Synchronmotor mit umgerechnet 113 PS überrascht mit soliden Fahrleistungen und zieht auch in Steigungen noch schön an. Ein kinderleichtes und müheloses Fahren (ohne Schaltvorgänge) stellt sich schnell ein. In der Stadt macht das Stromern in so einem kompakten E-Auto richtig Spaß: Satter Antrieb und lautloser Vortrieb gesellen sich zu niedrigem Verbrauch. Wer es mit dem Gasfuß nicht übertreibt, kommt im Großstadtdschungel mit der 44 kWh-Batterie knapp 300 Kilometer weit. Wer hauptsächlich über die Autobahn pendelt, sollte allerdings eher mit 200 Kilometern Reichweite rechnen und in der Winterzeit gleich nochmals etwas abziehen. Geladen wird mit bis zu 100 kW, 80 Prozent Akkustand sind so in einer knappen halben Stunde wieder erreicht.

Der Elektromotor mit umgerechnet 113 PS überrascht mit soliden Fahrleistungen und mobilisiert im Alltag völlig ausreichend. © Reinhard Fellner

Im TT-Test bewährte sich die Einstiegsvariante „You“. Sie bietet ausstattungsmäßig das Wesentliche und erfreut so durch leichte Bedienung. Radio hört man allerdings über die Bluetooth-Schnittstelle über das Handy - was über die eingebauten Lautsprecher hervorragend funktioniert. Auch ein Multimedia-Monitor entfällt, die hinteren Fenster werden wie früher gekurbelt. Ansonsten ist aber alles Nötige an Bord. Zumal die Sitze für diese Klasse überaus gut geschnitten sind.

Reduziert, aber bedienungsfreundlich tritt das Basismodell „You“ im Innenraum an. Funktionen eines Zentralbildschrirms übernimmt einfach das Handy in der Halterung. © Reinhard Fellner

Diese Art von Einstiegsmodell hat natürlich einen Hintergrund. Mit ihm wird der elektrische C3 nämlich zum Preisbrecher am Markt. So ist das neu entwickelte und an sich vollwertige Fahrzeug derzeit um 21.000 Euro oder 89 Euro monatlich zu haben. Eine echte Ansage in Richtung Elektromobilität. Chapeau, Citroën!