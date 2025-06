Ringerin Kuenz forderte Innsbrucks Bürgermeister zum Showkampf heraus

Ringer-Größe Martina Kuenz hätte gerne Innsbrucks Bürgermeister herausgefordert. Ex-Ö-Tour-Sieger Riccardo Zoidl kletterte in der Axamer Lizum zum Straßenrad-Titel. Jakob Schubert blieb auf Erfolgskurs. Das war Tag zwei bei den Sport Austria Finals.

Innsbruck – Es war in erster Linie ein (Instagram-)Spaß. Aber auch allen Ernstes: Tirols Ringer-Aushängeschild Martina Kuenz hätte sich im Rahmen der Sport Austria Finals einen Schaukampf mit dem ehemaligen Ringer und nunmehrigen Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber durchaus vorstellen können. „Es wäre eine gute Werbung für den Ringsport.“ So weit kommen wird es freilich nicht: „Ich würde das nicht schaffen, sie würde sicher gewinnen. Es ist schon einige Zeit her, dass ich selbst aktiv war“, winkte Innsbrucks Stadtoberhaupt ab.

Sekunden-Kampf in der Lizum

Fast schon wohltuend kühl klingen in der aktuellen Hitze die fast 1600 Meter, auf denen die Axamer Lizum liegt. Dorthin machten sich am Freitag Österreichs Rad-Asse von Kematen auf, um nach offiziell 13,9 Kilometern und 879 Höhenmetern den österreichischen Berg-Meister zu ermitteln. Der Sieg ging dabei an den oberösterreichischen Ex-Ö-Tour-Sieger Riccardo Zoidl, der in 33:01 Minuten in der ÖM-Wertung vor Philipp Hofbauer und Matthias Gusner blieb. Vierter wurde der Tiroler Jonas Holzknecht (Tirol Team).

Riccardo Zoidl gewann in der Axamer Lizum den österreichischen Meistertitel. © GEPA pictures/ Patrick Steiner

Bei den Damen setzte sich die zuletzt bei der Vuelta stark gefahrene Valentina Cavallar in 41:04 Minuten durch. Julia Sörgel (Radclub Reutte) wurde vor Belinda Holzer (Union Radteam Tirol) Dritte. Bei den Juniorinnen schnappte sich die Tirolerin Ramona Grießer (ASV Inzing) den österreichischen Meister-Titel – bei den Junioren gewann Michael Hettegger.

Wie in der Waschmaschine

Heimvorteil ist Heimvorteil. Getreu diesem Motto verteidigte Peter Siess vom gastgebenden Drachenfliegerclub Innsbruck (DCI) seine Gesamtführung eindrucksvoll. Neuerlich bei wolkenlosem Himmel – was nicht automatisch mit Traumbedingungen gleichzusetzen ist. „Normalerweise ist es an der Hinterhornalm zu diesem Zeitpunkt des Jahres fast windstill. Aber derzeit pfeift der Talwind mit 15 bis 20 km/h und zerstört die Thermik. Man kann also nicht sanft aufsteigen, sondern es fühlt sich an, als wäre man in einer Waschmaschine“, erklärte Rennleiter Walter Geppert.

Kletterer Jakob Schubert bewies bei den Sport Austria Finals seine Klasse. © nils lang

Apropos Heimvorteil. Die Kletter-Elite stimmte sich schon einmal vor Ort auf den Heim-Weltcup kommende Woche ein. Und Szenestar Jakob Schubert zeigte in der Freiluft-Arena des Kletterzentrums Innsbruck einmal mehr, warum er seit nunmehr eineinhalb Jahrzehnten Weltklasse verkörpert. Trotz Trainingsrückstands nach einer langwierigen Handverletzung hangelte sich der sechsfache Weltmeister zu seinem 13. ÖM-Titel. Bei den Damen feierte in Abwesenheit der verletzten Jessica Pilz die Kärntnerin Mattea Pötzi ihren erste Vorstiegs-Goldene. Viel beachtete Vierte wurde Nationaltrainerin Katharina Saurwein, die kurzerhand ein vorerst einmaliges Comeback feierte – mit 37 Jahren.

Ausdauer war im Schnellschach gefragt – schließlich zögerten die Spieler die Titelentscheidung bis zum Schluss hinaus. Am Ende durften sich Großmeister Valentin Dragnev und Chiara Polterer über Gold freuen.

Am Samstag wartet bei den Sport Austria Finals der „Großkampftag“: In nicht weniger als 25 Sparten wird heute in Tirol um den Sieg gekämpft.