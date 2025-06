Motorradfahrer (20) nach Sturz auf Gerlosstraße unter Leitschiene eingeklemmt

Hainzenberg – Ein 20-jähriger Motorradfahrer wurde am Freitag bei einem Unfall auf der Gerlosstraße (B165) verletzt. Der junge Mann war gegen 14.30 Uhr mit zwei weiteren Bikern im Gemeindegebiet von Hainzenberg in Richtung Gerlospass unterwegs. In einer Kurve streifte er mit dem Fußraster am Asphalt und stürzte dadurch, teilte die Polizei mit.