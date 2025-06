Israels Armee meldet neuen Raketenangriff Irans - Verletzte

In Israel sind bei einem erneuten Raketenangriff aus dem Iran viele Menschen verletzt worden. Ein 16 Jahre alter Bursche sowie zwei Männer befänden sich in ernstem Zustand, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Alle drei wurden den Angaben nach durch Granatsplitter verletzt. Weitere 20 Menschen seien leicht verletzt worden. Mehrere israelischen Medien meldeten übereinstimmend, sie seien bei einem Raketeneinschlag in der Küstenstadt Haifa verletzt worden.

Magen David Adom sagte weiterhin, eine 51-jährige Frau habe während eines Raketenalarms im Norden des Landes einen Herzstillstand erlitten und sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen gestorben. Eine Klinik in Haifa teilte mit, sie habe nach dem Raketeneinschlag in der Stadt 19 Verletzte aufgenommen, darunter zwei Schwerverletzte. Ein Sanitäter von Magen David Adom berichtete von großer Zerstörung auf den Straßen beim Einschlagsort.

Israels Außenminister Gideon Saar teilte mit, in Haifa sei auch eine Moschee getroffen worden. Dabei seien Geistliche, die sich in dem Gotteshaus aufgehalten hätten, verletzt worden. Ein von Saar veröffentlichtes Video soll Schäden in dem Gebäude zeigen.

Israels Luftwaffe griff wieder in der iranischen Millionenmetropole und Hauptstadt Teheran an. Die Luftverteidigung wurde aktiviert, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten. Accounts in den sozialen Medien, die den Krieg seit Beginn vor einer Woche verfolgen, berichteten von Luftabwehrfeuer im Stadtteil Ekbatan und im Westen der Metropole. In den vergangenen Stunden hätten etwa 15 Kampfflugzeuge eine Reihe von Angriffen auf Raketenabschussrampen im Westen des Irans geflogen, teilte die israelische Arme am Freitagabend mit. Die Serie an Attacken sei abgeschlossen.

Inzwischen dringen immer weniger Videos und Berichte vom Krieg nach außen, nachdem Irans Behörden das Internet weitgehend gesperrt haben. Anders als in Israel gibt es im Iran zudem weder Warnsysteme für Luftangriffe noch Schutzbunker für die Zivilbevölkerung.

Der Iran hat bei seinem jüngsten Raketenangriff auf Israel nach eigener Darstellung auch zwei Luftwaffenstützpunkte angegriffen. Unter den Zielen der inzwischen 17. Angriffswelle seien militärische Einrichtungen, Einrichtungen der Rüstungsindustrie, Kontrollzentren sowie die Luftwaffenstützpunkte Nevatim und Hatzerim gewesen, hieß es in einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden. Ob diese Ziele tatsächlich getroffen wurden, lässt sich derzeit unabhängig nicht bestätigen. Laut israelischen Berichten gab es viele Verletzte.

Der Iran habe weitere ballistische Raketen abgefeuert, teilte das israelische Militär mit. Luftabwehrsysteme seien im Einsatz gewesen, um die Geschosse abzufangen. In mehreren Gegenden des Landes gab es den Angaben nach Raketenalarm. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wurde angewiesen, in Schutzräume zu gehen. Inzwischen durften die Menschen diese wieder verlassen.

Unbestätigten Berichten zufolge soll es weitere Einschläge gegeben haben, laut der Nachrichtenseite "ynet" sowie dem Sender Kan soll ein Schulgebäude im Zentrum des Landes getroffen worden sein. Berichte über Verletzte dort gab es zunächst nicht. In Tel Aviv und Jerusalem waren einem Augenzeugen zufolge mehrere Explosionen zu hören.

Mehrere israelische Medien berichteten übereinstimmend, dass zuletzt rund 25 Raketen aus dem Iran abgefeuert worden seien. Irans staatlicher Rundfunk zitierte einen Militärsprecher, wonach etwa "militärische Ziele" von Raketen und Drohnen angegriffen worden seien.

Das Nachrichtenportal "Ruydad24" meldete, dass Israel auch die Hafenstadt Bushehr angegriffen habe. In der Großstadt am Persischen Golf sei die Luftabwehr aktiviert worden. Informationen zum neuen Ziel des Angriffs dort waren zunächst nicht bekannt. In den Sozialen Medien berichteten Nutzer über einen Angriff auf eine Luftwaffenbasis am Flughafen in Bushehr. In der Stadt befindet sich das einzige Atomkraftwerk des Iran.

Eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in den USA bezifferte indes die Zahl der bei den Angriffen Israels auf den Iran getöteten Menschen mit mindestens 657. Seit dem Beginn der Angriffe vor einer Woche seien landesweit mindestens 263 Zivilisten getötet worden, erklärte die Human Rights Activists News Agency (HRANA) am Freitag. Unter ihnen seien mehr als 20 Kinder, die meisten davon seien in Teheran gestorben. Außerdem seien 164 Angehörige des Militärs getötet worden.

Bei 230 Todesopfern konnte HRANA nach eigenen Angaben nicht feststellen, ob es sich um Zivilisten oder Angehörige der Armee handelte. Bis Freitagmorgen seien zudem mehr als 2.000 Armeeangehörige und Zivilisten verletzt worden, fügte die Organisation hinzu. Ihren Angaben zufolge hatte es Angriffe in 21 der 31 iranischen Provinzen gegeben.

HRANA ist Teil der Nichtregierungsorganisation Human Rights Activists, welche 2005 im Iran gegründet wurde, aber später aufgrund der Unterdrückung durch die iranischen Behörden ihren Sitz in die USA verlegte. Sie veröffentlicht täglich Dutzende Berichte über Menschenrechtsverletzungen im Iran.