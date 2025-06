Autoabsturz in Itter: 65-jähriger Lenker mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Itter – Am Freitagnachmittag kam es in Itter zu einem Fahrzeugabsturz. Gegen 16 Uhr war ein 65-jähriger Deutscher mit seinem Auto in Richtung Hohe Salve unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Auto auf dem Wanderweg 69a über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte etwa 20 Meter ab.