Massive Überschreitungen in Sillian und Buch: Motorräder von Rasern beschlagnahmt

Sillian, Buch – Gleich zwei Motorräder mussten in Tirol am Freitagabend nach massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen beschlagnahmt werden. Gegen 20.40 Uhr wurde in Sillian auf der B100 ein 62-jähriger Motorradlenker mit 130 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein entzogen und das Motorrad beschlagnahmt. Er musste Strafe zahlen und wurde angezeigt.