Alkoholisierter 24-Jähriger konnte sich an E-Scooter-Unfall in Innsbruck nicht mehr erinnern

Innsbruck – Am späten Freitagabend gegen 22.20 Uhr war in Innsbruck ein 24-jähriger Mann mit einem E-Scooter gestürzt. Der Verunfallte konnte sich an den Unfall nicht mehr erinnern und war leicht verletzt. Rettungssanitäter kümmerten sich bereits um den 24-Jährigen, als die Polizei eintraf.