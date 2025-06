21-Jähriger in Innsbrucker Sillgasse offenbar von Gruppe attackiert und schwer verletzt

Innsbruck – In der Nacht auf Samstag kam es in der Innsbrucker Sillgasse zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Ein 21-jähriger Österreicher wurde gegen 2.45 Uhr von einer sieben- bis zehnköpfigen Gruppe aus noch ungeklärter Ursache attackiert.

Das Opfer hat sich zur Behandlung in die Klinik Innsbruck begeben. Der Verletzte war in Begleitung eines Freundes, der ebenso an der Auseinandersetzung beteiligt war. Da es sich um ein Offizialdelikt handle, werde automatisch Anzeige erstattet, betonte die Polizei. (TT.com)