Vierte Auflage des Chairman Cups ließ 1000 Kinder in Neustift strahlen

Wachstumsschub? Kein Problem! Ein Fußball-Turnier in Neustift trat aus dem Schatten des Cordial Cups.

Neustift – „Vor einigen Jahren hat ein Freund zu mir gesagt: ‚Mach doch einmal ein Turnier für unsere Buben.‘“ Manuel Pfurtscheller zögerte nicht lange, gründete den Chairman Cup Stubai, der zuletzt durch die Decke ging. Die vierte Auflage des internationalen Fußball-Nachwuchsturniers in Neustift ließ an den vergangenen beiden Wochenenden die Kicker von 96 Teams aus zehn Ländern strahlen. Zur neuen Rekord-Teilnehmerzahl trugen auch die Talente von europäischen Spitzenclubs wie Red Bull Salzburg, Partizan Belgrad oder Olympiakos Piräus bei.

„Uns sind nicht nur die Großen wichtig, sondern auch die Kleinen. Ein Dorfclub hat 66 Leute mitgenommen. Bei uns geht die Post ab“, entwuchs das Baby von Pfurtscheller den Kinderschuhen. Der Organisator selbst musste in seinem Brotberuf kürzertreten. Das Fußball-Spektakel für den Nachwuchs entschädige für vieles: „Die Kinder liegen mir am Herzen und wir wollen deshalb so viel wie möglich realisieren.“