Mobile Familienberatung in Innsbruck startet erneut

Das Projekt läuft seit 2021 und hat am 18. Juni 2025 im Rapoldipark begonnen. Weitere Termine sind am 2. Juli im Rapoldipark, am 13. August im Tivoli Schwimmbad und am 10. September im Baggersee Motorikpark, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Zahlreiche Einrichtungen wie das Eltern Kind Zentrum und Gesund ins Leben sind beteiligt. Kinder können sich auf den Spielebus freuen.