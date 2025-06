Ein Dieb dürfte in der Nacht auf Samstag durch ein Fenster in ein Lokal in Kematen eingestiegen sein. Laut Polizei wurde zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagvormittag, 10 Uhr, Wechselgeld gestohlen. Das Diebesgut beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. (TT.com)