Marc Marquez gewann Mugello-Sprint vor Bruder Alex

Mugello – Marc Marquez hat sich trotz eines verschlafenen Starts beim MotoGP-Sprint in Mugello vor seinem Bruder und WM-Verfolger Alex durchgesetzt. Der Spanier baute damit die Gesamtführung vor dem Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) auf 35 Punkte aus. Dritter wurde der Italiener Francesco Bagnaia, für Ducati wurde es beim ersten Heimrennen an diesem Wochenende ein Dreifach-Erfolg. Vierter war KTM-Fahrer Maverick Vinales aus Spanien.