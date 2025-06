Platzgummer fungierte als Quaterback: Raiders feierten Auswärtssieg in der Schweiz

Wil – Die Raiders Tirol haben in der European League of Football eine erfolgreiche Auswärtsreise in die Schweiz absolviert. Die Mannschaft von Cheftrainer Jim Herrmann setzte sich am Samstag in Wil bei den Helvetic Mercenaries mit 44:12 (26:6) durch. Für die Tiroler war es im sechsten Spiel der laufenden Saison der vierte Sieg.