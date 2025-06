Beliebte Urlaubsorte betroffen: Touristen auf der Flucht vor Waldbrand an Kroatiens Adria

Das Feuer brach etwa 30 Kilometer südlich von Split im Gebiet der Siedlungen Pisak und Marusici aus. Ein Dorf wurde evakuiert, die Wasserpolizei brachte viele Menschen per Schiff in Sicherheit.

Split – Ein heftiger Vegetationsbrand an der kroatischen Adria-Küste hat am Samstag dazu geführt, dass viele Touristen vor den Flammen fliehen mussten. Mehrere beliebte Urlaubsorte am Meer waren betroffen, ein Teil der Autobahn entlang der Küste musste zwischen Omis und Dubce gesperrt werden, berichteten kroatische Medien. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung.