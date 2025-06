Land Tirol und Stadt Innsbruck vergeben Poetry-Slam-Preise an Kaschka und Schober

Innsbruck – Emil Kaschka erhält den mit 2500 Euro dotierten Poetry-Slam-Würdigungspreis. Anna Schober wird mit dem Förderpreis (1000 Euro) ausgezeichnet. Das teilt das Land Tirol in einer Aussendung mit. Die Verleihung der Preise findet am 23. September beim Fest der Kultur in Innsbruck statt. Die Preise werden gemeinsam von Land Tirol und Stadt Innsbruck vergeben.