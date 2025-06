Auto brachte 13-jährigen Radler in Matrei in Osttirol zu Sturz und fuhr davon

Nach Zeugen eines Vorfalls in Matrei in Osttirol am Donnerstagabend sucht aktuell die Polizei: Ein Auto streifte kurz nach 21 Uhr einen 13-Jährigen, der mit dem E-Bike unterwegs war. Der Bub stürzte, überschlug sich und prallte gegen einen Zaun. Der Autofahrer wurde kurz langsamer, fuhr dann aber einfach weiter.