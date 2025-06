Trump: Angriff auf Irans Atomanlagen erfolgreich beendet

US-Präsident Donald Trump hat einen Angriff auf drei iranische Atomanlagen für erfolgreich abgeschlossen erklärt. "Wir haben unseren sehr erfolgreichen Angriff auf die drei Atomanlagen im Iran, einschließlich Fordow, abgeschlossen", schrieb Trump auf der Social-Media-Plattform Truth Social in der Nacht auf Sonntag. Auf die Anlage in Fordow sei eine volle Bombenladung abgeworfen worden. Alle Flugzeuge befänden sich inzwischen wieder außerhalb des iranischen Luftraums.

Zuvor hatte Israels Luftwaffe am späten Samstagabend (Ortszeit) erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran attackiert. Bewohner der Millionenmetropole meldeten nach Einbruch der Dunkelheit eine neue Angriffswelle. Im Norden der Megastadt dröhnte das Geräusch der Flugabwehr, wie iranische Medien berichteten. Informationen zu möglichen Zielen lagen zunächst nicht vor.

Israel hatte vorher bei landesweiten Angriffen auf den Iran unter anderem eine Atom-Einrichtung bombardiert. Es habe sich um eine Fabrik für Uran-Zentrifugen in Isfahan gehandelt, teilte das israelische Militär mit. Laut iranischen Staatsmedien traten keine schädlichen Stoffe aus. Bei einem Angriff in Ghom tötete Israel einen Kommandanten einer Spezialeinheit der Revolutionsgarden. In der nordwestlichen iranischen Stadt Täbris und östlich von Teheran waren Explosionen zu hören, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Nour News.