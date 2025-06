Junge Klimadetektive aus Wels zu Besuch bei ESA in Rom

Eine lehrplanbedingte Zwischenlösung hat Welser Schülerinnen zum Sieg beim "Climate Detectives"-Wettbewerb der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und weiter zur Europäischen Erdbeobachtungszentrale in Frascati/Rom geführt. "Das war eine megacoole Erfahrung", schwärmte Siria Neumüller im APA-Gespräch. Sie gehört zu den siegreichen "Planet Protectors", die im Physikunterricht der 5. Klasse des BG/BRG Wels an dem Wettbewerb teilgenommen haben.

"Wir brauchen in der 5. Klasse des Realzweigs ein Projekt im Physikunterricht", erklärt Tobias Pennetzdorfer, der die Schülerinnen und Schüler betreute, "denn der Gymnasialzweig hat in dieser Schulstufe nicht Physik, aber in der 6. Klasse werden alle wieder gemeinsam unterrichtet". Damit nun der Realzweig nicht meilenweit voraus ist, wird in der 5. Klasse Projektarbeit gemacht. Heuer suchte Pennetzdorfer sich den ESA-Wettbewerb aus, der überhaupt erst zum zweiten Mal veranstaltet wurde, - "erfahren habe ich davon bei einer Fortbildung im Ars Electronica Center in Linz". Und die zeitaufwendigen Projekte haben sich gelohnt.