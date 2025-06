Kaum noch Familiennachzug nach Österreich

Schon vor dem formalen Stopp des Familiennachzugs von Flüchtlingen ist dieser beinahe zum Erliegen gekommen. Gemäß Mai-Statistik des Innenministeriums fanden unter dem Titel in diesem Monat nur noch 74 Einreisen statt. Im Vergleichsmonat 2024 waren es noch 1.270. Die Entwicklung hängt vor allem damit zusammen, dass Anträge von Syrern seit dem Machtwechsel in Damaskus nur noch in Ausnahmefällen bearbeitet werden.

Seit Jahresbeginn haben mehr als 300 Syrer Österreich verlassen. Das ist laut Innenministerium um ein Drittel mehr als in den Jahren 2023 und 2024 zusammen. 58 Personen mit syrischer Herkunft wurden in Folge von Dublin-Überstellungen in das zuständige europäische Land gebracht.

Asylanträge gab es im Mai insgesamt 1.443. Das ist zwar nach dem Jänner der zweithöchste Monatswert, jedoch gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 ein Rückgang um 42 Prozent. Insgesamt sind in den ersten fünf Monaten die Zahlen um 36 Prozent zurückgegangen.

Stärkste Asylwerber-Gruppe waren im Mai Afghanen mit 513 Ansuchen. Nur 223 davon waren neu, der Rest Folgeanträge. Das betrifft etwa Personen, die schon ein Recht auf subsidiären Schutz haben, sich nun aber noch einmal um Asyl bemühen. Überhaupt nur 117 neue Anträge kamen von Syrern, insgesamt waren es 341. Der Großteil der Anträge betrifft bei Syrern ihre in Österreich geborenen Kinder.