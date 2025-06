Open Society Preis für russische Oppositionelle Nawalnaja

Die Central European University (CEU) in Wien hat ihren diesjährigen "Open Society Prize" der russische Oppositionellen Julia Nawalnaja zuerkannt. Stellvertretend für ihre Mutter nahm am Samstag Darja, Tochter von Julia und des 2024 getöteten Oppositionsführers Alexej Nawalny, den Preis in Wien entgegen. Die Verleihung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aus Sicherheitsgründen sei dies im Rahmen eines Galadinners geschehen, erklärte eine CEU-Sprecherin der APA.