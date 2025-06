Straka verbessert sich bei Travelers Championship leicht

Ein Spitzenergebnis ist für Golf-Ass Sepp Straka bei den topbesetzten Travelers Championship in Cromwell nicht mehr drin. Österreichs Nummer eins schob sich am Samstag aber mit seiner bisher besten Runde sanft nach vorne auf den geteilten 58. Zwischenrang. Nach seiner 67er-Runde am Par-70-Kurs im TPC River Highlands hält der 32-Jährige bei 212 Schlägen - sechs hinter einem Top-30-Platz respektive 18 hinter dem englischen Spitzenreiter Tommy Fleetwood.