Iranische Atomanlagen bei US-Luftschlägen laut Trump komplett zerstört

Die USA haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Atomanlagen im Iran angegriffen, darunter die wichtige unterirdische Uran-Anreicherungsanlage in Fordo. Die Angriffe seien beendet. UN-Chef Guterres warnt vor katastrophalen Folgen für die Welt. Der Iran bestätigt die Angriffe auf die Atomanlagen. Offenbar wurden Tarnkappenbomber vom Typ B-2 eingesetzt.

Tel Aviv, Teheran – Der Iran hat nach den US-Angriffen auf Atomanlagen der Islamischen Republik mit Konsequenzen gedroht. „Die Ereignisse von heute Morgen sind ungeheuerlich und werden dauerhafte Folgen haben“, schrieb Außenminister Abbas Araqchi am Sonntag auf X. Irans mächtige Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht des Landes, feuerten erneut Dutzende Raketen auf Israel. Nach Angaben des örtlichen Rettungsdienstes wurden 16 Menschen verletzt. Es habe mindestens zehn Einschläge gegeben.

Irans staatlicher Rundfunk berichtete von etwa 30 auf Israel abgefeuerten Raketen. Nach den US-Angriffen auf die iranische Atomanlagen flog aber auch die israelische Armee eine neue Welle von Angriffen auf Ziele im Westen des Iran. Die Luftwaffe führe „eine Reihe von Angriffen auf militärische Ziele“ aus, erklärte die Armee am Sonntagmorgen im Onlinedienst X. Zuvor seien bei Angriffen Abschusseinrichtungen für Raketen sowie Soldaten der iranischen Armee getroffen worden.

📽️ Video | Trump: Iranische Atomanlagen sind zerstört

Am Samstagabend hatten die USA iranische Atomanlagen angegriffen und sich damit in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet. Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardiert seitdem insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Israel begründet sein Vorgehen mit dem fortgeschrittenen iranischen Atomprogramm. Der Iran attackiert Israel seitdem mit Raketen und Drohnen. US-Präsident Donald Trump verkündete, „entscheidende Anlagen zur Urananreicherung“ des Iran seien komplett zerstört. Nach Einschätzung der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) wurde keine Strahlung außerhalb der Einrichtungen freigesetzt.

Trump warnt den Iran

Trump warnte den Iran vor Vergeltungsschlägen gegen US-Stützpunkte in der Region. „Wenn der Frieden nicht schnell kommt, werden wir die anderen Ziele mit Präzision, Schnelligkeit und Geschick angreifen, die meisten von ihnen können in wenigen Minuten ausgeschaltet werden“, warnte Trump die Führung in Teheran. Das Ziel der USA sei die Zerstörung der iranischen Kapazitäten zur Anreicherung gewesen und die Beendigung der nuklearen Bedrohung durch den „weltweit größten staatlichen Sponsor des Terrors“, erklärte Trump.

Bombardiert worden seien die unterirdische Urananreicherungsanlage in Fordo sowie die Standorte Natanz und Isfahan, sagte Trump im Weißen Haus. Der Iran müsse sich jetzt für den Weg des Friedens entscheiden, sonst würden künftige Attacken viel größer. Ob und wie der Iran Vergeltung gegen die USA üben wird, bleibt abzuwarten. Auf den Stützpunkten des US-Militärs in der Region – etwa im Irak, in Katar oder in Kuwait – sind US-Medien zufolge insgesamt gut 40.000 Soldaten stationiert.

© APA/AFP/Satellite image ©2025 Maxar Tech/-

Araqchi hatte zuletzt noch mit den USA über das Atomprogramm verhandelt. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York forderte eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Die proiranische Huthi-Miliz im Jemen verurteilte die US-Angriffe als „brutale und feige Aggression“. Sie seien „eine eklatante Verletzung“ der Souveränität des Irans sowie „ein klarer Bruch“ internationalen Rechts, erklärte die Organisation.

UN-Chef warnt vor katastrophalen Folgen für die Welt

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach von einer „mutigen Entscheidung“ des US-Präsidenten. „Ihre mutige Entscheidung, die nuklearen Anlagen Irans mit der gewaltigen und gerechten Macht der Vereinigten Staaten ins Visier zu nehmen, wird die Geschichte verändern“, sagte Netanyahu in einer Video-Botschaft. Vor den Angriffen hatte Trump betont, der Iran dürfe niemals in den Besitz einer Atombombe gelangen. Eigentlich war er mit dem Ziel zur Wahl angetreten, die USA nicht in neue Kriege zu führen.

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich nach den US-Angriffen „zutiefst beunruhigt“ und warnte vor katastrophalen Folgen für die Welt. „In dieser gefährlichen Stunde ist es von entscheidender Bedeutung, eine Spirale des Chaos zu vermeiden“, sagte Guterres in der Nacht. Die Mitgliedsstaaten seien aufgefordert, ihren Verpflichtungen aus der UN-Charta nachzukommen. „Es gibt keine militärische Lösung. Der einzige Weg nach vorne ist die Diplomatie. Die einzige Hoffnung ist der Frieden“, sagte Guterres.

📽️ Video | UN-Chef: US-Angriff auf Iran hat katastrophale Folgen für die Welt

Kallas ruft zu Verhandlungen auf

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte auf „X“: „Ich bitte alle Seiten dringend darum, einen Schritt zurückzutreten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und eine weitere Eskalation zu verhindern.“ Dem Iran dürfe nicht erlaubt werden, eine Atomwaffe zu entwickeln“, ergänzte Kallas. Die EU-Außenminister würden am Montag über die Lage beraten.

US-Medien: Bei Angriffen im Iran auch von U-Booten gefeuert

Bei dem Angriff auf die iranische Atomanlage in Natanz setzte das US-Militär übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge zwei bunkerbrechende Bomben ein. Diese seien von einem Tarnkappenbomber des Typs B-2 abgeworfen worden. Zudem sei Natanz auch von U-Booten aus mit Marschflugkörpern angegriffen worden. Auf die unterirdische Atomanlage Fordo hätten sechs Tarnkappenbomber insgesamt ein Dutzend der größten bunkerbrechenden Bombe des US-Militärs abgeworfen, hieß es. Das dritte US-Angriffsziel in Isfahan wurde demnach nur mit Marschflugkörpern angegriffen.

Das US-Militär hatte bisher nur Israel bei der Verteidigung unterstützt, aber betont, dass man nicht an den Kampfhandlungen zwischen Israel und dem Iran beteiligt sei. Das hat sich jetzt geändert – mit unvorhersehbaren Folgen.

Iran bestätigt Angriffe auf Atomanlagen

Der Iran bestätigte einen Angriff auf die Atomanlagen des Landes. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete allerdings nur, dass ein Teil des Bereichs um die Uran-Anreicherungsanlage Fordow beschädigt worden sei. Sie zitierte einen Sprecher des Krisenstabs der betroffenen Provinz Ghom, demzufolge die Lage in den Gebieten nun jedoch wieder ruhig sei. Ein hochrangiger Sicherheitsbeamter der Provinz Isfahan bestätigte laut der mit den mächtigen Revolutionsgarden verbundenen Nachrichtenagentur Tasnim zudem Angriffe „in der Nähe“ der Atomanlagen von Isfahan und Natanz.

Wie sich der Krieg entwickelt hat

Israel greift seit Tagen Ziele im Iran an – darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellungen, Ziele in Städten und Öl- und Erdgasfelder. Das erklärte Hauptziel ist es, die Islamische Republik an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel.

Trump hatte am Donnerstag erklären lassen, innerhalb von zwei Wochen eine Entscheidung über eine mögliche Beteiligung der USA an dem Krieg zu treffen. Zuvor hatte er auf dem Verhandlungsweg versucht, den Iran von seinem umstrittenen Atomprogramm abzubringen. Eine weitere Runde der vom Oman vermittelten Gespräche zwischen den USA und dem Iran war ursprünglich für den vergangenen Sonntag geplant gewesen - doch Israels Angriffe machten den Plan zunichte.

Der Krieg zwischen den beiden Erzfeinden Israel und Iran ist eine bedeutende Eskalation der ohnehin dramatischen Lage im Nahen Osten. Israel führt seit dem Massaker der Hamas und anderer militanter Palästinenserorganisationen in Israel vom 7. Oktober 2023 Krieg gegen die Islamisten im Gazastreifen, die dem jüdischen Staat die Existenzberechtigung absprechen. Zwischenzeitlich bombardierte Israel auch die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon.

Hamas verurteilte die US-Angriffe auf den Iran als „unverhohlene Aggression“. Die Angriffe stellten eine „gefährliche Eskalation“ dar und bedrohten den Frieden und die internationale Sicherheit, hieß es in einer Mitteilung der palästinensischen Terrororganisation. Die USA folgten damit blind der Agenda Israels. Ähnlich äußerte sich die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen. Sie sprach von einer „brutalen und feigen Aggression“, „einer eklatante Verletzung“ der Souveränität des Iran sowie einem „klaren Bruch“ internationalen Rechts. Der Angriff sei ein Teil der „grenzenlosen, verbrecherischen Unterstützung“ der USA für Israel. (APA/dpa/Reuters)