Alte Jugendherberge stand in Vollbrand: 140 Feuerwehrleute in Osttirol im Einsatz

Zettersfeld – In der Nacht auf Sonntag heulten in der Umgebung von Zettersfeld (Gemeinde Thurn) in Osttirol mehrere Sirenen auf. Grund war ein Großbrand in einer ehemaligen Jugendherberge. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte um 0.20 Uhr, als sie eintrafen, stand das Jugendheim des Alpenvereins bereits in Vollbrand.