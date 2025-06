Die USA haben an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingegriffen. Nach der Bombardierung durch das US-Militär sind Irans „entscheidende Anlagen zur Uran-Anreicherung" laut Präsident Donald Trump komplett zerstört. Der Iran hat als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen US-Militärstützpunkte in Katar und dem Irak angegriffen.