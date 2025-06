Buntes Fest zum 100-Jahr-Jubiläum in der Innsbrucker Innenstadt

Am Samstag feierte der Blasmusikverband Tirol mit hunderten Gästen den „Tag der Blasmusik“ und damit sein 100-jähriges Bestehen.

Bei Kaiserwetter brachten am Samstag hunderte Musikerinnen und Musiker aus Tirol, Südtirol und dem Trentino die Innsbrucker Innenstadt zum Klingen: An vier Konzertplätzen gastieren Musikkapellen sowie eigens zusammengestellte Orchester aus den Musikbezirken und begeisterten das Publikum mit Blasmusik.

Am späten Nachmittag sammelten sich die insgesamt 14 teilnehmenden Kapellen, um gemeinsam am Landhausplatz Aufstellung zu nehmen. Dort startete der Festakt mit der eigens zum Jubiläum von Hermann Pallhuber komponierten Fanfare. Verbandspräsident Günther Platter konnte einige Ehrengäste begrüßen, darunter Landeshauptmann Anton Mattle und ÖBV-Präsident Erich Riegler.

An vier Plätzen musizierten insgesamt 14 Kapellen.

Mattle unterstrich in seinen Grußworten die Bedeutung der Tiroler Blasmusik und sprach allen 16.000 Mitgliedern des Blasmusikverbandes seinen Dank für ihr Engagement aus. Auch Präsident Platter bedankte sich bei den Kapellen und betonte: „Der Verband leistet in vielerlei Hinsicht wichtige Arbeit. Dass dieser Einsatz Früchte trägt, zeigt sich gerade in der Jugendarbeit.“