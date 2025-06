Mindestens 15 Tote bei Anschlag auf Kirche in Damaskus

Damaskus – Bei einem Anschlag auf eine Kirche in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens 15 Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter sei in die St. Elias-Kirche eingedrungen, habe das Feuer eröffnet und sich dann in die Luft gesprengt, gab das syrische Innenministerium am Sonntag bekannt. Das Ministerium machte die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) für die Tat verantwortlich, 53 Menschen seien verletzt worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London gab die Zahl der Toten mit 19 an. Die IS-Miliz in Syrien hatte zuletzt Anschläge auch gegen Truppen der islamistischen Regierung in Damaskus verübt, die sich aber gemäßigt gibt. So hatte der IS Ende Mai einen Anschlag in der südlichen Provinz Sweida auf ein Fahrzeug der Armee der Übergangsregierung verübt.