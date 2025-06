28-Jährige stürzt bei Bergtour im Zillertal in den Tod

Eine Bergtour über die Greizer Hütte auf den 3001 Meter hohen Gigalitz im Gemeindegebiet von Ginzling endete am Sonntag tragisch: Beim Abstieg stolperte eine 28-jährige, in Tirol wohnhafte Deutsche etwa 100 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. In der Folge stürzte sie vor den Augen ihres österreichischen Lebensgefährten rund 280 Meter über die steile, felsige Südflanke des Berges ab.