Schwerer Motorradunfall bei Matrei in Osttirol: 52-Jähriger mit Rettungsheli geborgen

Auf der Felbertauernstraße (B108) im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol kam es am Sonntagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 9.20 Uhr war ein Paar aus Italien mit dem Motorrad in Richtung Lienz unterwegs. An der Kreuzung mit der L24 in Seblas bog vor ihnen ein Auto – gelenkt von einem 34-jährigen Inder – ein.