Straka beendete Travelers Championship auf Platz 45

Österreichs Golfstar Sepp Straka hat die Travelers Championship in Cromwell am Sonntag (Ortszeit) mit gesamt 280 Schlägen auf Platz 45 beendet und sich damit im Vergleich zum Vortag dank einer 68er-Runde (2 unter Par) noch um 13 Ränge verbessert. Der 32-Jährige brachte es auf drei Birdies, ehe ihm am letzten Loch ein Bogey unterlief. Der Sieg ging an den US-Amerikaner Keegan Bradley, der 265 Schläge benötigte.