Trump kommentierte Machtwechsel im Iran

US-Präsident Donald Trump hat Unterstützung für einen Wechsel der iranischen Führung signalisiert. "Es ist nicht politisch korrekt, den Begriff 'Regime Change' zu verwenden", schrieb er auf Truth Social. "Aber wenn die derzeitige iranische Führung nicht in der Lage ist, den Iran wieder großartig zu machen, warum sollte es dann nicht einen Regime Change geben??? MIGA!!!" Eine Abwandlung seines Slogans "Make America Great Again" ("MAGA") an – hier bezogen auf den Iran.