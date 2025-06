Salzburg holt bei Club-WM 0:0 gegen Al Hilal

Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg hat in seinem zweiten Spiel bei der Fußball-Club-WM am Sonntag (Ortszeit) in Washington D.C. gegen Al Hilal ein 0:0 erreicht und hält nun in Gruppe H nach zwei Partien bei vier Punkten. Die Chancen auf eine Achtelfinal-Teilnahme sind damit nicht unbedingt gestiegen - um in die K.o.-Phase zu kommen, müssen die "Bullen" im abschließenden Match in der Nacht auf Freitag gegen Real Madrid wohl punkten.